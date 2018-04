Incidente nella notte a Carugo: auto ribaltata sulla Novedratese, un ferito grave

Incidente stradale nella tarda serata di venerdì 13 aprile 2018 a Carugo sulla provinciale Novedratese: per motivi in corso di accertamento, un'auto guidata da un uomo di 40 anni si è ribaltata. E' successo intorno alle 22.30. Sul posto sono subito arrivati i mezzi di soccorso, allertati in codice rosso, dunque con la massima gravità.

Sulla Novedratese sono arrivate un'automedica da Como e un'ambulanza della Croce bianca di Mariano Comense per prestare le prime cure mediche al ferito. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Como per aiutare a estrarre il ferito dalla vettura e mettere in sicurezza la strada. Per ricostruire la dinamica allertati anche i carabinieri di Cantù.

Il 40enne ferito è stato portato in ospedale al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo, le sue condizioni dunque sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sempre nella giornata di venerdì 13 aprile 2018 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire ad Appiano Gentile dove un uomo di 33 anni è rimasto ferito finendo fuori strada con l'auto.