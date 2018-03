Incidente a Carugo, auto in fiamme sulla Novedratese: un ferito grave

Grave incidente nella tarda serata di domenica 4 marzo 2018 a Carugo, sulla provinciale Novedratese. Il sinistro alle 22.43.

Secondo le primissime informazioni raccolte, sono rimaste coinvolte due auto. Ancora ignota la dinamica. Quello che è certo è che una delle due vetture ha preso fuoco. Il conducente, un uomo di cui ancora non si conosce l'età, è stato estratto da alcuni automobilisti di passaggio che si sono accorti di quanto stava accadendo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme. Il ferito è stato soccorso da un'automedica arrivata da Como e da un'ambulanza della croce rossa di Cantù che lo ha portato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi. Allertati anche i carabinieri di Cantù per i rilievi.