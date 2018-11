Carugo, investito bambino di 10 anni

Paura a Carugo nella mattina di giovedì 8 novembre 2018: un bambino di 10 anni è stato investito in via Garibaldi, all'altezza del civico 15. E' successo poco prima delle 8.

Grande l'appensione per le sue condizioni, tanto che i soccorsi, subito chiamati, sono stati allertati in codice rosso: in via Garibaldi sono arrivate un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e un'automedica da Como. Il personale medico ha prestato le prime cure al bambino, poi trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Soltanto poche settimane fa, il 18 ottobre, a Mariano Comense simili momenti di apprensione per l'investimento di un bambino di 8 anni.