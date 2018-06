Incidente a Carugo: tre feriti

Incidente a Carugo nella mattina di venerdì 1 giugno 2018. Due auto si sono scontrate lungo la provinciale 40 poco prima delle 8 del mattino, in località Cascina Sant'Isidoro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per aiutare gli operatori del 118 nei soccorsi. La strada è stata temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Tre persone sono rimaste ferite, ma in modo lieve: si tratta di una ragazza di 19 anni e di due uomini di 35 e 49 anni. Sono stati trasportati agli ospedali di Erba e Cantù in codice verde.