Incidente a Carlazzo: due feriti gravi incastrati nelle auto

Incidente stradale a Carlazzo sulla Statale Regina: due le auto coinvolte nel violento schianto, avvenuto intorno alle 18 di martedì 7 maggio 2019.

Ferite due persone, un uomo di 72 anni e una persona di 42 di cui al momento non si conoscono le generalità.



Grande la mobilitazione di mezzi di soccorso date le condizioni dei feriti: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Menaggio che hano estratto i due automobilisti rimasti incastrati tra le lamiere per poi affidarli alle cure del personale medico. A Carlazzo sono arrivate tre ambulanze e un'automedica, ma per uno dei feriti è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. Feriti trasportati in codice rosso in ospedale.

Rilievi affidati ai carabinieri di Menaggio per ricostruire dinamica e cause dell'incidente.