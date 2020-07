Carimate, uomo investito da una moto: è grave

Grave incidente poco prima delle 7.30 del 20 luglio 2020 a Carimate: un uomo di 53 anni è stato investito in via Papa Giovanni XXIII da una moto guidata da un 39enne. Il pedone ha riportato un grave trauma cranico e facciale e ha perso conoscenza. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù e un'automedica ma vista la gravità delle lesioni è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il ferito è stato stabilizzato e intubato ed è stato trasportato in volo dall'elicottereo del 118 di Bergamo all'ospedale Circolo di Varese. Le sue condizioni sono gravi. Lievi, invece, le ferite riportate dal motociclista.

