Incidente a Carimate, un'auto fuori strada: 3 feriti

Incidente a Carimate nella notte tra il 26 e il 28 maggio. Poco prima di mezzanotte due auto si sono scontrate in modo pressoché frontale mentre percorrevano in direzioni opposte la Strada Provinciale 35. L'impatto è avvenuto all'alteza del Golf di Carimate. Una delle due auto è finita fuori strada. Sono intervenuti gli uomini del 118 per soccorrere le tre persone rimaste coinvolte e ferite nello scontro. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno aiutato i soccorritori del 118 e messo in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente.