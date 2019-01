Malore alla guida, incidente a Carate Urio: feriti due anziani

Incidente a Carate Urio intorno alle 14.30 del 20 gennaio 2019. Due coniugi anziani stavano viaggiando lungo la Regina quando l'uomo, alla guida della macchina, ha perso il controllo a causa di un improvviso malore. L'auto si pè schiantata contro un muro a lato strada e i due anziani si sono feriti in modo piuttosto serio. Sono stati soccorsi da due ambulanze della Croce Rossa di Como e di Cernobbio e da un'automedica. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sciurezza e lo sgombero del tratto di strada interessato dall'incidente.

La statale Regina è stata chiusa in entrambe le direzioni per circa 45 minuti, dopodiché è stata riaperta con senso unico alternato. I due coniugi anziani - 83 anni lui, 71 lei - sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna. Non sono in pericolo di vita ma hanno, comunque, riportato ferite e lesioni importanti.