Incidente a Capiago Intimiano: 2 feriti

Grave incidente in via Salvadera a Capiago Intimiano intorno ale ore 13.30 di lunedì 26 febbraio 2018. Due auto i sono scontrate. Due persone - un uomo e una donna - sono rimasti ferfiti in modo grave. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso del 118 di Como, oltre a un'ambulanza della Croce Azzurra di Como. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per aiutare i soccorritori ad estrarre i feriti dagli abitacoli delle auto coinvolte. Uno dei due feriti sarebbe grave. Ancora sconosciuta la dinamica dell'incidente anche se agiudicare dall'impatto sembra che lo scontro sia stato frontale.

La donna viaggiava a bordo di una Citroen C1. E' rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata all'ospedale di Legnano con l'elicottero del 118. L'uomo, invece, viaggiava su una Ford Focus. E' stato portato al pronto soccorso in ambulanza.