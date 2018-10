Incidente nella notte a Capiago Intimiano: uomo ferito

Incidente stradale nella tarda serata di sabato 6 ottobre 2018 a Capiago Intimiano in via Serenza: coinvolta una vettura che, per cause in corso di accertamento, è finita contro un muro, come si vede nelle foto scattate dai vigili del fuoco sul luogo dello schianto.



E' successo intorno alle 23.45. Ferito un uomo di 40 anni. I soccorsi sono stati allertati in codice giallo: a Capiago sono arrivate ambulanza e automedica oltre ai vigili del fuoco di Como che hanno aiutato il personale medico ad estrarre il ferito dal mezzo incidentato e poi hanno messo in sicurezza auto e luogo dell'incidente. Allertati anche i carabinieri di Como per i rilievi che dovranno ricostruire la dinamica e le cause dell'impatto.

Il 40enne automobilista ferito è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.