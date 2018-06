Incidente a Capiago Intimiano: due feriti soccorsi dai vigili del fuoco

Grave incidente a Capiago Intimiano nella prima mattina del 13 giugno 2018. Due auto si sono scontrate in via Canturina, all'altezza del civico 11. Due persone - un uomo di 61 anni e un ragazzo di 22 anni - sono rimaste ferite in modo piuttosto grave. Per soccorrerle sono intervenuti gli uomini del 118 e i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre uno dei feriti dall'abitacolo della vettura incidentata. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 6.40. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso. Nessuno di loro, nonostante le serie ferite e lesioni, risulterebbe essere in pericolo di vita.