Incidente a Capiago, auto contro un albero: anziana ferita

Incidente stradale a Capiago Intimiano domenica 11 novembre 2018 dove un'auto è finita contro un albero in via Mirabello, all'altezza del civico 31. E' accaduto intorno a mezzogiorno. Alla guida della vettura una donna di 73 anni rimasta ferita nello schianto.

Secondo le prime ricostruzioni la donna avrebbe fatto tutto da sola in un tratto di strada rettilineo. Subito sono stati chiamati i soccorsi con la massima urgenza: a Capiago sono arrivate in codice rosso un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e un'automedica e i vigili del fuoco di Como. I pompieri hanno aiutato gli operatori del 118 a estrarre l'anziana dalla macchina, facendola uscire dal bagagliaio dopo aver abbassato i sedili. Secondo quanto si è potuto apprendere, la donna era dolorante, ma non avrebbe fortunatamente riportato ferite gravi.

E' stata portata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo per accertamenti e per essere medicata. Intervenuti anche i carabinieri di Como per i rilievi di rito e per regolare il traffico.



