Incidente a Capiago, auto contro furgone DHL: un ferito

Incidente a Capiago Intimiano in via Olmeda intorno alle 16. A scontrarsi sono stati un furgone DHL e un'auto. A bordo c'erano un ragazzo di 22 anni e una donna di 55. Entrambi sono stati soccorsi da un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo. In un primo momento è stato allertato anche l'elisoccorso del 118 di Como. In realtà quello che sembrava un grave schianto non ha causato gravi feriti. Solo il giovane è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso. Disagi si sono registrati alla viabilità della strada provinciale 28.