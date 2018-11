Incidente a Canzo, soccorso un ragazzo di 21 anni

Incidente a Canzo in viale Rimembranze poco prima delle 21. Un'auto guidata da un ragazzo di 21 anni è uscita di strada finendo a sbattare contro un muro. Il ragazzo è stato soccorso da un'ambulanza del Sos di Canzo che l'ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Erba per accertamenti. I vigili del fuoco, invece, sono intevrenuti per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente. Infatti, l'auto ha perso liquidi scivolosi e infiammabili e i pompieri hanno dovuto lavorare per ripulire la strada.