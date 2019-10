Incidente a Cantù, auto ribaltata in via per Alzate: tre feriti

Incidente a Cantù intorno alle 7.30 della mattina del 15 ottobre 2019. Tre auto si sono urtate lungo via per Alzate. A causa dell'impatto una una di queste è finita fuori strada e ha terminato la sua corsa capottata in un campo a lato della carreggiata. Insieme agli uomini del 118, arrivati con due ambulanze e con un'automedica, sono itnervenuti anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente mentre venivano prestate le prime cure alle persone coinvolte. Feriti due uomini e una donna ma nessuno di loro è grave.