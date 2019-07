Incidente nella notte, auto ribaltata a Cantù: soccorsi due ragazzi

Incidente nel cuore della notte a Cantù: un'auto con a bordo un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 21 si è ribaltata mentre percorreva via Oslavia. Il ribaltamento è avvenuto all'altezza del civico 8 poco dopo le ore 2. Inzialmente si è temuto il peggio per i due giovani occupanti del veicolo, infatti un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense è intervenuta sul posto in codice rosso. Si è presto capito, però, che i due ragazzi non erano rimasti feriti in modo preoccupante, anzi, sono usciti dall'abitacolo pressoché illesi. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare i soccorritori del 118 e per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada dopo l'incidente. Il carro attrezzi di Vibocar ha provveduto a rimuovere la macchina incidentata.