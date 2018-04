Incidente a Cantù, malore alla guida: auto abbatte un semaforo e finisce contro il muro

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì 3 aprile 2018 a Cantù: secondo le prime ricostruzioni, una donna ha accusato un malore mentre guidava e ha perso il controllo della vettura. L'auto è finita fuori strada abbattendo un semaforo e poi schiantandosi contro il muro che delimita la carreggiata. L'incidente è avvenuto in via Ginevrina da Fossano all'altezza del civico 17.



Sul posto sono intervenuti subito i sanitari con ambulanza e automedica partiti in codice rosso. Allertati anche i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco di Como.

La donna è stata portata in ospedale in codice giallo, dunque non sarebbe in pericolo di vita.