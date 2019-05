Incidente a Cantù in via per Alzate: intorno alle ore 8.20 due auto si sono scontrate. A bordo di una delle due viaggiava una bambina di 6 anni. Tanto lo spavento, ma per fortuna per la piccola non ci sono state gravi conseguenze. La bambina è stata soccorsa insieme a una donna di 46 anni. Sono state trasportate per accertamento all'ospedale di Cantù.