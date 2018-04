Stefano Villa, il dipendente del casinò di Campione morto nell'incidente in Ticino

E' morto per la gravità delle ferite riportate nell'incidente avvenuto giovedì 26 aprile 2018 a Bissone, in Ticino, Stefano Villa, 61 anni, dipendente del Casinò di Campione d'Italia da oltre 35 anni. Aveva appena finito il suo turno di lavoro alla casa da gioco e stava rientrando nella sua abitazione.

Lo schianto poco dopo le 12.30: secondo le prime ricostruzioni della polizia cantonale Villa, cittadino italiano domiciliato nel Mendrisiotto, si è scontrato con un'auto, una Range Rover, guidata da una donna di 47 anni, anche lei italiana domiciliata nel Luganese, che stava svoltando a sinistra in un posteggio privato situato in Via Campione. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, quelli della Polizia comunale di Mendrisio e i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

Le condizioni dell'uomo erano apparse subito gravissime. Nel pomeriggio il decesso.

Villa, come scrive la Regione, lascia la moglie e una figlia di 16 anni.

La Polizia cantonale è alla ricerca di eventuali testimoni dello scontro, chi avesse assistito può contattare le forze dell'ordine allo 0848 25 55 55.