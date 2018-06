Traffico in via per Cernobbio a Como. La causa è stato un incidente avvenuto intorno alle ore 8.15 (1 giugno 2018). Un motociclista è caduto e si è ferito in modo piuttosto serio. Non risultano altri veicoli coinvolti nell'incidente. Il ferito è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Azzurra di Como. Sul posto anche gli agenti della polizia locale del capoluogo lariano.