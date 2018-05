Incidente a Cadorago, scontro tra auto e moto: gravissima donna di 39 anni

Grave incidente tra un'auto e uno scooter nel pomeriggio di sabato 19 maggio 2018 a Cadorago, in via Diaz, nella frazione di Caslino al Piano. Per cause al vaglio della polizia locale, incaricata dei rilievi, una vettura e uno scooter con a bordo una donna di 39 anni si sono scontrati intorno alle 17.

La peggio è toccata alla motociclista: le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso in codice rosso.

A Caslino sono arrivate anche l'ambulanza e due auto mediche, per soccorrere anche altri due feriti non gravi, un uomo di 44 anni e una donna di 52.

Allertati anche i carabinieri di Cantù

La donna è stata trasportata in ospedale a Legnano in elicottero in gravi condizioni.

Nella notte tra venerdì e sabato si è verificato un altro incidente sulle strade comasche, a Oltrona San Mamette, sulla Lomazzo -Bizzarone. Sette i feriti, tra cui 5 giovanissimi.