Auto ribaltata a Cadorago: ferito un uomo di 54 anni

Incidente a Cadorago poco prima delle ore 12 del 15 luglio 2019. Un'auto con a bordo un uomo di 54 è uscita di strada e si è ribaltata, finendo la sua corsa in un prato. Sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere l'uomo ed estrarlo dall'abitacolo. Inizialmente si è temuto il peggio per l'automobilista. I pompieri lo hanno affidato alle cure degli uomini dell'ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco. Sembra che l'uomo sia uscito dal ribaltamento pressoché illeso.