Incidente a Cabiate, 6 feriti: soccorsi anche due ragazzini

Incidente stradale a Cabiate nella tarda mattinata di domenica 27 gennaio 2019: sei i feriti nello scontro tra due auto avvenuto in via Milano. Tra loro anche due ragazzini di 12 e 13 anni. Fortunatamente nessuno è in condizioni gravi.

L'incidente intorno alle 11: in via Milano i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto tre ambulanze da Mariano, Lurago e Cantù e un'automedica oltre ai vigili del fuoco di Milano e i carabinieri di Cantù cui sono affidati i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e le cause dello schianto.

Oltre ai due ragazzini sono stati soccorsi anche un ragazzo di 23 anni, una donna di 44 e due uomini di 52 e 54 anni. Per tutti solo ferite lievi: sono stati portati in ospedale a Cantù, Erba e Desio per accertamenti in codice verde.