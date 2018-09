Incidente a Tavernola, scontro tra auto e pullman: caos traffico in via Asiago

Incidente stradale verso l'ora di pranzo a Tavernola tra un pullman turistico e un'auto. Lo schianto è avvenuto in via Asiago, all'altezza del deposito di Asf, intorno alle 13: secondo le prime ricostruzioni, la vettura e il pullman con targhe tedesche si sono scontrati semi frontalmente, per cause in corso di accertamento, speronandosi sul lato anteriore esterno.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso temendo per le condizioni dell'uomo alla guida della vettura, un 63enne. L'autobus, invece, trasportava circa 40 persone, ma nessuno è rimasto ferito. In via Asiago sono arrivate ambulanza e automedica.Fortunatamente anche il 63enne non ha riportato ferite e non è stato neppure trasportato in ospedale.Sul posto anche i vigili del fuoco di Como che hanno messo in sicurezza i mezzi e la strada e la polizia locale di Como. Pesanti, infatti, le ripercussioni al traffico in via Asiago, con lunghe code in entrambe le direzioni. Due le pattuglie dei vigili impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e per occuparsi della viabilità fortemente ostacolata dalle operazioni di soccorso.