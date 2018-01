Incidente a Lora tra bus e auto: tre feriti

Grave incidente a Como, in via Statale per Lecco (frazione di Lora: un autobus di Asf Autolinee, della linea C46 Como, e un'auto con a bordo un uomo e una donna si sono scontrati. L'urto è stato violento e sembra che la donn a che viaggiava a bordo dell'auto sia rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenute le ambulanze delle Croci Rosse di Montorfano e di Lipomo e un'automedica. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Inevitabili le pesanti ripercussioni al traffico nei due sensi di marcia da e verso Como centro.

Dopo un primo momento di grande apprensione i soccorritori hanno potuto constatare che la donna benché ferita in modo serio non sarebbe in pericolo di vita. E' stata trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.

