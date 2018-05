Incidente a Como tra auto e bus: traffico in tilt (video)

Incidente a Como poco prima delle 12.30 di sabato 12 maggio 2018. Un autobus di Asf Autolinee è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco.

Lo scontro è avvenuto tra il pullman e un piccolo furgone che è rimasto incastrato con il muso sotto il bus. Sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere i mezzi incidentati. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, tra le quali due passeggeri. Nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita. L'incidente ha causato grossi disagi al traffico con ripercussioni su via Napoleona e viale Innocenzo XI.