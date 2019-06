Scontro bus-auto a Camerlata: caos traffico

Incidente a Camerlata intorno alle ore 8.50: un autobus di linea e una macchina si sono scontrate all'incrocio del piazzale. Una persona di 29 anni è rimasta lievemente contusa ed è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Como che hanno lavorato per mettere in sicurezza la strada. L'incidente ha causato inevitabilmente disagi al traffico in una giornata in cui, a causa dell'esondazione del lago, la viabilità è già messa a dura prova.