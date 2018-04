Incidente nella notte di Pasqua: 5 donne ferite a Bulgarograsso

Sono rimaste ferite in modo serio, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita le cinque donne rimaste coinvolte nell'incidente che si è verificato nella notte a Bulgarograsso. La donna al volante ha perso il controllo per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cantù ed è uscita di strada. Lo schianto è stato violento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per aiutare i soccorritori del 118 ad estrarre le occupanti dell'auto dall'abitacolo. Le ferite sono stat trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Hanno tutte età compresa tra i 38 e i 40 anni.