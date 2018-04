Incidente a Bulgarograsso, con l'auto contro un palo della luce: ferita una donna

Incidente stradale nel pomeriggio di martedì 3 aprile 2018 a Bulgarograsso. Una donna di 50 anni alla guida della propria vettura è finita contro un palo della luce in via per Guanzate all'altezza del civico 17. Al vaglio delle forze dell'ordine cause e dinamica dell'incidente, anche se, secondo le prime informazioni, pare che la donna abbia fatto tutto da sola, perdendo il controllo dell'auto e finendo fuori strada addosso al palo della luce. Il fatto è successo poco dopo le 14.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza da Lurate Caccivio per estrarre la donna dalla vettura. Allertati anche i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco di Appiano Gentile per mettere in sicurezza il palo della luce. La 50enne è stata portata in ospedale al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo, è ferita ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sempre a Bulgarograsso nella notte di Pasqua 5 donne erano rimaste ferite in un incidente, finendo fuori strada con l'auto.