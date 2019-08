Incidente a Bulgarograsso: 2 giovani soccorsi dopo un ribaltamento

Paura a Bulgarograsso per due ragazzi a bordo di un'auto che si è ribaltata. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 23 in via Clerici, in corrispondenza del civico 12. Una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 21 anni sono stati soccorsi da due ambulanze della Croce Verde di Fino Mornasco e del Sos di Appiano Gentile giunte sul posto in codice rosso. Gli uomini del 118 hanno, però, dovuto richiedere l'aiuto anche dei vigili del fuoco che sono intervenuti per estrarre i ragazzi dall'abitacolo della vettura che ha concluso la sua corsa capovolta. Entrambi i giovani occupanti della vettura non hanno riportato gravi ferite e sono usciti pressoché illesi dall'incidente.