Incidente frontale a Brienno: 5 feriti, paura per un bimbo di 4 anni

Violento incidente stradale nel pomeriggio di sabato 14 aprile 2018 a Brienno sulla Statale Regina.

Cinque, secondo le prime informazioni, le persone coinvolte, tra cui un bambino di 4 anni. Nessuno comunque sarebbe in pericolo di vita. Secondo le primssime ricostruzioni, si è trattato di uno scontro frontale fra due auto, subito dopo la galleria. Dinamica e cause dell'incidente sono ora al vaglio delle forze dell'ordine.

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 17.15 in codice rosso: sul posto l'automedica e due ambulanze per soccorrere i feriti, tra cui anche il bambino. A Brienno sono arrivati anche i vigili del fuoco di Como, nessuno però è rimasto incastrato dalle lamiere. I feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo.

I pompieri hanno quindi messo in sicurezza il tratto di strada. Sul posto anche i carabinieri di Menaggio per i rilievi.

Pesanti le ripercussioni per il traffico dal momento che la Regina è rimasta chiusa a lungo per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli.