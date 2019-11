Incidente a Brienno: camion con gru urta auto che si ribalta: donna ferita

Incidente a Brienno poco dopo le ore 14 del 20 novembre 2019. Insolita la dinamica: un'auto che procedeva in direzione Como è stata urtata da un mezzo pesante che proveniva dalla parte opposta. Il camion, appartenente a una ditta di lavori stradali, trasportava una gru e aveva in posizione aperta uno dei pali che servono a stabilizzare il mezzo. Quando il mezzo pesante ha incrociato la Panda guidata da una donna di 48 anni l'impatto è stato inevitabile. L'auto si è girata su se stessa e poi si è ribaltata. La donna è riuscita a uscire dall'abitacolo strisciando. Un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio l'ha soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per mettere in sciurezza il tratto di strada, Inevitabili le code sulla Statale Regina in entrambe le direzioni.