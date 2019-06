Incidente a Bregnano, auto ribaltata dopo lo schianto: 3 feriti

Pauroso incidente a Bregnano tra due auto: in seguito allo schianto, una delle due vetture si è ribaltata. E' successo in via Libero Grassi poco dopo le 18 di martedì 25 giugno 2019. Sul posto per soccorrere i feriti sono arrivate due ambulanze e due automediche oltre ai vigili del fuoco che hanno aiutato il personale medico a estrarre i feriti dalle vetture e poi hanno messo in sicurezza la strada e i mezzi.

Tre le persone ferite, un uomo di 34 anni, uno di 81 e una donna di 72. Sono stati portati in ospedale in codice giallo. Allertati anche i carabinieri di Cantù per ricostruire dinamica e cause dell'incidente.