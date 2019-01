Incidente a Bregnano, auto ribaltata: 3 feriti

Incidente stradale con ribaltamento a Bregnano nel pomeriggio di giovedì 24 gennaio 2019: per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata in via Milano, all'altezza del civico 83, finendo in un avvallamento a lato della carreggiata come si vede nelle foto di Luca Corti. Tre i feriti: secondo le prime informazioni una donna di 42 anni e due uomini, di cui uno di 43 anni

. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, ma le loro condizioni sarebbero meno gravi di quanto sembrasse in un primo momento: sono infatti stati portati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. A Bregnano sono arrivate due ambulanze del Sos di Appiano e della Croce Azzurra di Rovellasca e due automediche. Intervenuti anche i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco di Como.