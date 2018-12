Incidente a Bizzarone: 2 feriti, uno è grave

Grave incidente a Bizzarone intorno alle 5.30 della mattina del 26 dicembre 2018. Due auto si sono scontrate mentre percorrevano la strada provinciale 23. L'urto è stato violento e due persone sono rimaste ferite in modo grave. Si tratta di due uomini di 28 e 39 anni soccorsi da un'automedica e da due ambulanze del Sos di Malnate e del Sos di Olgiate Comasco. Per uno di loro si è temuto il peggio tanto è vero che l'ambulanza che lo ha soccorso lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare gli uomini del 118 nelle operazioni di soccorso e per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente.