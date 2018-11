Incidente a Bene Lario tra due auto e un furgone: donna ferita sulla Regina

Incidente stradale nel pomeriggio di sabato 17 novembre 2018 a Bene Lario: coinvolte due auto, di cui una con targa svizzera, e un furgone. In corso di accertamento dinamica e cause dell'incidente, avvenuto poco prima delle 15 sulla Statale Regina.

Sul posto sono stati allertati i soccorsi e sono arrivati un'ambulanza della Croce Rossa di Menaggio e i vigili del fuoco che hanno aiutato il personale medico a far uscire una donna di 63 anni, rimasta ferita, dall'abitacolo e hanno poi messo in sicurezza i mezzi e la strada.

La donna ferita non sarebbe grave, ma è stata portata in ospedale in codice verde per accertamenti.