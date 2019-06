Incidente a Bellagio, caduto dalla moto: uomo soccorso dall'elicottero

Una brutta caduta dalla moto a Bellagio, in via Valassina, e per il motociclista ferito è stato necessario richiedere l'intervento dell'elisoccorso: incidente stradale verso le 12.30 di martedì 4 giugno 2019.

Per cause in corso di accertamento un uomo, di cui al momento non si conosce l'età, è caduto dalla moto. Subito sono stati allertati i soccorsi: il personale medico giunto sul posto con un'ambulanza ha preferito chiedere l'intervento dell'elicottero del 118 che ha trasportato il motociclista all'ospedale Sant'Anna in codice giallo. Ripercussioni sul traffico per permettere i soccorsi. Allertati anche i carabinieri di Como.