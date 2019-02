Incidente a Bellagio: anziano ferito soccorso dall'elicottero

Incidente stradale a Bellagio nella tarda mattinata di martedì 5 febbraio 2019: un'auto è finita contro un ostacolo mentre viaggiava lungo via Carcano, all'altezza del civico 17. E' successo verso le 11.30.

Da accertare le cause dell'incidente. Ferito un anziano di 74 anni. Sul posto sono arrivati i soccorsi in codice rosso, con la massima urgenza. Il personale medico a bordo dell'ambulanza ha prestato le prime cure all'uomo ma è stato ritenuto necessario richiedere l'intervento dell'elisoccorso del 118 decollato da Milano. L'anziano è stato trasportato all'ospedale di Gravedona in codice giallo. Allertati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica e le cause dello schianto.