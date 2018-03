Bambino di 10 anni investito da un'auto: paura a Mariano Comense

Grande apprensione nella serata di giovedì 22 marzo 2018 a Mariano Comense: intorno alle 19.15 un bambino di 10 anni è stato investito in via IV Novembre.

Sul posto in codice giallo sono arrivate autoinfermieristica di Cantù e ambulanza. Qui il video dei soccorsi.

Intervenuta anche la polizia locale cui spetta il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Allertati anche i carabinieri di Cantù.

Il bambino è stato soccorso in codice giallo e portato in ospedale.