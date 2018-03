Incidente in autostrada tra Turate e Lomazzo: 5 feriti

Incidente sulla autostrada A9 all'alba di venerdì 23 marzo 2018. Nel tratto compreso tra Turate e Lomazzo Sud si è verificato lo scontro tra un camion e un auto. Nell'incidente sono rimaste coinvolte e ferite 5 persone, di cui 2 hanno riportato ferite serie ma non tali da metterne in pericolo la vita. Sul posto sono intrevenute le ambulanze della Croce Rossa di Lomazzo e Croce Azzurra di Rovellasca che hanno trasportato i feriti agli ospedali di Saronno e San Fermo dell Battaglia. In corso accertamenti sulle dinamiche del sinistro.