Incidente in autostrada tra Turate e Lomazzo: donna soccorsa dall'elicottero

Incidente stradale sull'autostrada A9 nella mattina di venerdì 16 novembre 2018: è successo nel tratto tra Turate e Lomazzo sud in direzione di Como poco dopo le 9. Secondo le prime ricostruzioni, coinvolta una vettura che avrebbe fatto tutto da sola finendo contro il guard rail. Ferita una donna di 32 anni. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi di soccorso, ambulanza e vigili del fuoco di Varese oltre a una pattuglia della polizia stradale di Novate.

La donna non era fortunatamente incastrata tra le lamiere. Il personale medico ha ritenuto necessario richiedere l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato la donna in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Traffico rallentato ma per i soccorsi non è stato necessario chiudere completamente l'autostrada.