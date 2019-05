Incidente in autostrada tra Turate e Lomazzo, auto ribaltata: un ferito

Incidente stradale sull'autostrada A9 in direzione di Como tra le uscite di Turate e Lomazzo.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale.

E' successo verso le 15 di martedì 21 maggio 2019. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che i con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale medico per soccorrere il ferito. Sul posto un'automedica e un'ambulanza della croce azzurra di Rovellasca che dopo le prime cure hanno portato l'automobilista, un uomo di 47 anni, all'ospedale Sant'Anna di Como in codice giallo.