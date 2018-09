Schianto in autostrada tra Turate e Lomazzo: 5 giovani feriti nella notte

Incidente nella notte in autostrada A9. Intorno alle ore 3.30 un'auto con a bordo 5 giovani è finita contro il guardrail. Tutti i giovani occupanti sono rimasti feriti, ma nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita. Oltreall'automedica del 118 sono intervenute tre ambulanze della Croce Rossa di Saronno, del Sos di Mozzate e della Croce Azzurra di Rovellasca. I ragazzi sono stati trasportati agli ospedali Sant'Anna di San Fermo della Battaglia e di Legnano in codice giallo. Si tratta di 5 ragazzi: uno di 18 anni, due di 19 anni, uno di 21 e un altro di 29 anni.