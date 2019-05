Incidente sull'autostrada Milano-Como tra auto e tir: 4 feriti, caos traffico sulla A9

Incidente sull'autostrada A9 da Milano in direzione di Como nel tratto tra Uboldo e Saronno: per cause ancora in fase di accertamento due auto e un tir si sono scontrati. E' successo verso le 18.30 di venerdì 3 maggio 2019.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi: sulla A9 sono intervenute due ambulanze e due automediche. Il personale medico ha ritenuto necessario allertare anche l'elisoccorso decollato da Milano.



Quattro i feriti coinvolti nell'incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, intervenuti con un’autopompa: hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del 118 per soccorrere i feriti. In ospedale in codice giallo e verde due uomini di 40 e 42 anni e due donne di 45 e 72 anni.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: tra il bivio A9/A8 Milano-Varese e Saronno si sono formati 3 chilometri di coda per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi.