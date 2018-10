Como, incidente in autostrada: 4 giovani amiche in ospedale

A distanza di poche ore dall'incidente causato da un'auto pirata si è verificato un nuovo sinistro stradale in autostrada a Como nel tratto di Monte Olimpino. Intorno alla mezzanotte tra il 5 e il 6 ottobre 2018 un'auto con a bordo quattro giovani amiche è andata a sbattere contro il guard-rail. Le ragazze - due di 16 e 17 anni e due di 19 anni - sono state soccorse da ambulanze e dai vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza il tratto autostradale sul quale è avvenuto l'incidente. Le giovani non sono in pericolo di vita ma sono state comunque state trasportate al pronto soccorso degli ospedali di San Fermo della Battaglia e di Cantù.