Incidente in autostrada a Monte Olimpino: caos traffico verso la dogana di Brogeda

Incidente poco dopo le 15 sulla autostrada A9 in direzione della Svizzera: un tamponamento tra due mezzi, un furgone e un camion, nel tratto tra Como centro e Monte Olimpino sta paralizzando il traffico nel tratto che porta alla dogana di Brogeda. Sul posto allertati i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco di Como, che però non sono neanche arrivati sul posto in quanto il loro intervento non è stato ritenuto necessario. Nessuno è rimasto ferito. Lunghe code si stanno formando soprattutto a causa dei mezzi pesanti incolonnati sulla corsia di destra. Oltre 3 i km di coda formatisi tra Como Centro e il valico di Brogeda.