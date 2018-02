Incidente in autostrada a Monte Olimpino: lunghe code verso Milano

Incidente stradale intorno alle 18 di venerdì 23 febbraio 2018 sull'autostrada A9 in direzione sud poco prima della galleria di Monte Olimpino: due le auto coinvolte, 5 persone in tutto, due donne di 23 e 33 anni, due uomini di 44 e 49 anni e un bambino di 6 anni. Per loro solo ferite lievi, sono infatti stati soccorsi dalle ambulanze in codice verde. Al vaglio delle forze dell'ordine la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Quello che è certo è che è stato un venerdì sera di passione per gli automobilisti che dalla Svizzera dovevano rientrare in Italia. Lunghe code e rallentamenti si sono accumulati tra Chiasso e Como Monte Olimpino, come riportato anche dal sito Autostrade.it, proprio a causa di questo incidente.