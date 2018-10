Incidente sulla A9 a Monte Olimpino, auto incendiata dopo il maxi tamponamento

Incidente stradale e un'auto incendiata hanno fatto vivere momenti di paura sull'autostrada A9 da Como in direzione di Milano all'altezza di Monte Olimpino, intorno alle 20 di venerdì 19 ottobre 2018.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, tutto è partito da un tamponamento tra 4 vetture: l'incidente è avvenuto all'uscita della galleria dopo la dogana. I conducenti delle auto coinvolte, fortunatamente illesi, hanno accostato nella piazzola di sosta per compilare la constatazione amichevole.

Qui improvvisamente è partito il rogo da una delle vetture. Immediata la richiesta di soccorso: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Como e una pattuglia della polizia stradale. Il rogo è stato spento, ma la vettura è andata completamente distrutta, come si vede nelle immagini.

Ripercussioni anche per il traffico, abbastanza intenso. Per permettere i soccorsi è stata chiusa una corsia e la circolazione ha subito rallentamenti.

Lo scorso 6 ottobre sempre in un incidente in autostrada erano rimaste ferite quattro giovani amiche.