Incidente in galleria: autostrada bloccata in direzione Milano

Incidente in autostrada a Monte Olimpino: tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha causato il ferimento di una ragazza di 24 anni. Altre tre le persone coinvolte che sono uscite pressoché illese. L'incidente ha causato gravi disagi al traffico autostradale con una lenta coda in direzione di Milano a partire già dalla dogana svizzera. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio che trasportato la ragazza al pronto soccorso dell'ospedale di Saronno.