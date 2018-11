Incidente in autostrada, coinvolte sette auto: 5 feriti

Grosso incidente in autostrada a Como, località Monte Olimpino intorno alle 18.45 del 23 novembre 2018. In prossimità della galleria Quarcino si sono scontrate e tamponate ben sette macchine. L'incidente ha richiesto un grande spiegamento di uomini e mezzi delle forze dell'ordine ma soprattutto delle squadre di soccorso: tre ambulanze, vigili del fuoco e quattro carri attrezzi sono intervenuti per soccorrere cinque persone rimaste ferite e per sgomberare la carreggiata della A9. Inevitabili i gravi disagi alla viabilità autostradale.